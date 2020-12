Siviglia: «Lazio compatta contro il Napoli. A San Siro gara difficile»

Sebastiano Sivigilia, ex difensore della Lazio, ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi

«Col Napoli non è stata una partita con tante occasioni ma quello che mi è piaciuto della Lazio è stata la compattezza di squadra, la costanza nell’andare ai raddoppi, l’applicazione. Poi sinceramente ha trovato un Napoli stanco, scarico e non in serata. A San Siro sarà una partita molto difficile perché il Milan sopperisce a qualche difficoltà derivante dagli infortuni con l’entusiasmo e l’organizzazione.

Differenze con la mia Lazio? Lì si prendeva il ventenne talentuoso sperando che crescesse ed esplodesse, penso a Lichtsteiner, Kolarov, Zarate. Adesso Igli, il presidente, Peruzzi, assicurano una grande protezione della squadra, che ha dodici o tredici campioni cioè “prodotti finiti”, penso a Reina, a Leiva che è essenziale per la Lazio, a Radu e Acerbi. Ad Immobile e Luis Alberto, decisivi. Guardate Milinkovic: ha impiegato qualche mese per ambientarsi ma poi è diventato in pochissimo tempo un calciatore importantissimo che abbina quantità e qualità. La Lazio ha fatto un ottimo lavoro, pagando purtroppo in questa prima parte di stagione le energie soprattutto mentali che la Championa ti toglie, ma non è stata l’unica».