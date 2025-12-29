Simonelli parla chiaro: ecco le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A sui temi del calcio italiano

Simonelli rompe gli indugi: le parole del presidente della Lega Serie A sui nodi centrali del calcio italiano

Intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Lo Sport, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha affrontato diversi temi centrali per il futuro del calcio italiano. Dalla complessità nella costruzione del calendario alle scelte sulla Supercoppa Italiana, passando per gli orari delle partite e la riforma dei campionati, Simonelli ha sottolineato come ogni decisione derivi da un equilibrio delicato tra esigenze sportive, televisive e organizzative.

Il presidente ha spiegato le ragioni tecniche che hanno impedito l’inversione di alcune gare, evidenziando come gli incastri tra competizioni europee e palinsesti televisivi rendano spesso impraticabili soluzioni che, dall’esterno, possono sembrare immediate. Riguardo alla Supercoppa, ha aperto a nuovi scenari a partire dal 2026, quando scadrà l’accordo con l’Arabia Saudita, lasciando spazio a un possibile ritorno a formule più tradizionali. Simonelli ha anche difeso l’orario delle 20 per i posticipi, ritenuto il più funzionale per pubblico e tifosi, e ha affrontato le recenti polemiche sul pallone ufficiale, ribadendo la necessità di anticipare le forniture ai club.

In chiusura, il numero uno della Lega ha confermato l’avvio di un tavolo FIGC dedicato alla riforma complessiva del sistema professionistico, un percorso che punta a ridisegnare l’intera struttura del calcio italiano nei prossimi anni.

CALENDARIO E INCROCI DI GARE – «Creare il calendario è una delle cose più difficili. Tra coppe, esigenze televisive e incastri vari non è semplice. Se non si è fatto, è perché era complicato farlo».

SUPERCOPPA ITALIANA – «Il prossimo anno non avremo più il vincolo della doppia semifinale perché in Arabia si giocherà la Coppa d’Asia. Saremo liberi di scegliere luogo e formato».

ORARIO DELLE 20 – «Sono convinto che sia una buona idea, anche se ci sono forti resistenze. La Supercoppa ha dimostrato che non c’è stato un calo di pubblico. Consentirebbe ai giovani di guardare la partita e ai tifosi di rientrare prima, ma decideranno le tv»

PALLONE UFFICIALE – «Abbiamo ricevuto proteste legittime su quello rosso. Stiamo lavorando con il fornitore, ma servono centinaia di palloni ogni settimana».

RIFORMA DEI CAMPIONATI – «Non riguarda solo la Serie A ma tutto il professionismo. Serve un accordo con Serie B e C: il 15 gennaio è previsto un tavolo di lavoro con tutte le leghe»

