Simonelli sul derby: «Roma Lazio alle 20:45? Così la partita non la potrebbero vedere in Oriente!»

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ha accennato al derby tra la Roma e la Lazio: le sue parole

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto dal palco dell’evento “Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale”. Il tutto soffermandosi sul potenziale del campionato italiano e sulle criticità ancora da risolvere. Le sue parole:

ATTRATTIVITÀ – «L’Italia è molto attrattiva, dopo l’Inghilterra, ci siamo noi. Abbiamo arretratezze strutturali, ma questo dà modo agli investitori di arrivare in Italia per investire qui. C’è arretratezza nelle infrastrutture e negli Stadi. Milan e Inter fanno 74mila spettatori di media a partita e ogni anno incassano 70 milioni di euro dallo stadio, mentre il Real Madrid ne fa 250 milioni».

COMPETITIVITÀ E DERBY DI ROMA – «Il nostro campionato è sempre molto combattuto: quest’anno l’Inter ha vinto meritatamente con tre giornate di anticipo, l’anno scorso all’ultima giornata. Diritti televisivi? C’è il problema degli orari, perché le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente, per esempio. Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente».

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