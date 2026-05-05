Sarri sotto accusa, colpa dei tifosi: tirati in ballo Inter e Milan

Maurizio Sarri non è certo uno che le manda a dire. I tifosi non la prenderanno bene dopo le ultime dichiarazioni

La stagione sportiva della Lazio continua a viaggiare sui binari di una profonda instabilità emotiva e ambientale. L’ultimo sussulto nel campionato di Serie A ha registrato una preziosa affermazione per 2 a 1 sul campo della Cremonese, un risultato vitale che consolida la classifica e regala un po’ di respiro all’intera società.



Tuttavia, le atmosfere che si respirano all’interno del centro sportivo di Formello rimangono tese e cariche di nervosismo. La piazza romana è in trepidante attesa per la cruciale finale di Coppa Italia, fissata per il prossimo 13 maggio contro l’Inter.

Questo prestigioso traguardo, paradossalmente, non è affatto bastato a rasserenare gli animi e a placare i malumori dell’area tecnica. Sebbene in questa annata la rosa non sia stata spremuta dalle fatiche tipiche delle competizioni europee, l’allenatore Maurizio Sarri non ha rinunciato a sollevare aspre critiche contro i calendari calcistici.

Il tecnico toscano si è unito al coro di molti colleghi, contestando apertamente le tempistiche varate dagli organi competenti. Questa insofferenza è deflagrata clamorosamente nelle ultime ore, generando accese polemiche istituzionali.



La scintilla che ha fatto esplodere il mister biancoceleste riguarda la programmazione del prossimo Derby della Capitale, posizionato nella scomoda fascia del pranzo.

Nelle sue feroci rimostranze, l’esperto manager ha persino oltrepassato i confini cittadini, tirando apertamente in ballo Milan e Inter per denunciare una presunta disparità di trattamento mediatico e organizzativo.

Sarri scatena la bufera, tifosi coinvolti: “È colpa loro”

Le durissime dichiarazioni dell’allenatore hanno scatenato un vespaio di reazioni tra gli opinionisti sportivi, pronti ad analizzare la fondatezza delle accuse.



A fare totale chiarezza sulla vicenda è intervenuto il giornalista Giovanni Capuano, che ha puntualmente smontato la narrazione vittimistica del tecnico. Il cronista ha pubblicato una riflessione precisa, argomentando i reali motivi delle scelte istituzionali.

“Chi ha messo il derby alle 12.30 si deve dimettere. È un insulto a Roma e ai romani. Perché non l’hanno mai fatto con Milan e Inter?” ha dichiarato il Comandante recentemente.



Sarri sotto accusa, colpa dei tifosi: tirati in ballo Inter e Milan 23

È stata pronta la risposta di Capuano: “Sarri come minimo non è pienamente informato. Sulla contemporaneità con il tennis ha ragione, però omette che il derby in notturna non si può più fare non per colpa della Lega ma dei gravissimi incidenti del 2025 (obbligo imposto dal Viminale). Quindi se la prenda con i tifosi romani. E comunque Milan e Inter si sono sfidate alle 12.30 il 17 aprile 2017”.



Queste chiare affermazioni evidenziano presunte lacune informative di Maurizio Sarri. L’obbligo di disputare le stracittadine capitoline in orario diurno purtroppo deriva da una severa direttiva ministeriale per l’ordine pubblico, necessaria per arginare le derive violente delle curve cittadine.

Capuano ha poi tenuto a sottolineare che Derby della Madonnina si è regolarmente giocato in fascia prandiale, smentendo, seppur a 9 anni di distanza (era il 2017), l’esistenza di favoritismi di palazzo.