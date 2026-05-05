Lazio, prima rimonta: il tabù è finalmente spezzato. Il dato che cambia il finale di stagione

Lazio, è arrivata finalmente la prima rimonta in campionato di Serie A 2025-2026, la vittoria contro la Cremonese interrompe un’attesa lunghissima

La vittoria della Lazio sul campo della Cremonese non vale soltanto tre punti pesanti per la classifica, ma porta con sé anche un dato simbolico molto importante. Come evidenziato dalla statistica riportata dopo il match, i biancocelesti non avevano ancora vinto una partita in rimonta in tutta la stagione. Un limite che aveva accompagnato il percorso della squadra di Sarri, spesso capace di reagire nei momenti difficili, ma mai fino al punto di completare davvero il sorpasso.

Il successo ottenuto allo Zini rappresenta quindi una piccola svolta mentale, oltre che tecnica. La Lazio era già andata vicina a un risultato del genere nel turno precedente contro l’Udinese, quando aveva recuperato lo svantaggio ma si era poi fermata sul pareggio. Contro la Cremonese, invece, il finale ha avuto un peso diverso: la squadra ha saputo restare dentro la partita, trovare energie e lucidità, e trasformare la reazione in vittoria.

Lazio rimonta, il precedente mancava dall’ottobre 2024

Il dato assume ancora più valore se allargato oltre il confine della stagione in corso. In Serie A, infatti, la Lazio non vinceva una gara in rimonta dall’ottobre 2024, nei primi mesi della gestione Marco Baroni, ex allenatore biancoceleste. Un periodo molto lungo, che racconta quanto fosse diventato complicato per la squadra ribaltare completamente una partita dopo essere andata sotto nel punteggio.

Per questo, il successo contro la Cremonese può rappresentare un passaggio significativo nel finale di campionato. Non solo per il morale del gruppo, ma anche per la consapevolezza di poter rimanere competitivo pure nelle gare più sporche e complicate.

Lazio rimonta, un segnale per Sarri in vista del rush finale

Per Maurizio Sarri, questa vittoria offre indicazioni importanti. La Lazio ha mostrato carattere, pazienza e capacità di colpire nel momento decisivo, qualità fondamentali in un finale di stagione in cui ogni dettaglio può pesare. La rimonta mancava da troppo tempo e il fatto che sia arrivata in trasferta aumenta ulteriormente il valore del risultato.

Ora il compito dei biancocelesti sarà dare continuità a questo segnale. La vittoria contro la Cremonese non cancella tutte le difficoltà, ma restituisce alla Lazio una certezza che finora era mancata: anche una partita nata male può essere ribaltata.

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