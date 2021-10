Simeone: «Ho la Lazio nel cuore ma sono un professionista. Sui 4 goal...»

Il Cholito Simeone, autore dei quattro goal subiti oggi dalla Lazio, ha parlato al termine della partita: le sue parole

Il Cholito Simeone, bomber del Verona e autore oggi di una quaterna contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN.

SULLE SUE SENSAZIONI – «Sto bene, i miei compagni mi danno carica ed energia. La squadra trasmette e sono contento».

SULLA QUATERNA ODIERNA – «Sono contento dei quattro goal di oggi, stamattina avevo sognato di fare 2 o 3 goal. Quando c’è la possibilità bisogna attaccare e oggi ce l’ho fatta».

SULL’AFFIDARSI ALLA MEDITAZIONE – «Faccio meditazione perchè credo che mi faccia bene, sono una persona che vuole conoscersi. Questa mattina ero molto fiducioso, ho preparato la gara come al solito».

SU CAPRARI – «Caprari è un bravissimo ragazzo, mi trovo benissimo con lui come mai successo in carriera. Ci siamo trovati bene ma dobbiamo continuare».

SULLA LAZIO – «Tutte le partite per me sono importanti, la Lazio non è diversa dalle altre perchè è la squadra di mio padre, ma io sono un professionista».

SULL’ULTIMA TRIPLETTA FATTA A SARRI – «Mi ricordo di aver segnato l’ultima tripletta a Sarri, continuo a lavorare per farlo più spesso. Devo ancora decidere dove mettere il pallone di oggi».

