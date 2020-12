Silvestri piace alla Lazio: possibile derby di mercato in estate

Marco Silvestri, portiere del Verona, sembra finito nel mirino della Lazio: possibile derby di mercato in estate

Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, è il migliore estremo difensore della Serie A in questa prima parte di stagione. Tante le big che hanno messo gli occhi su di lui, e alte le probabilità che in estate saluti il club scaligero.

In estate potrebbe scatenarsi un derby di mercato per il giocatore, che piace alla Roma così come alla Lazio. Il portiere potrebbe sostituire Strakosha, come spiega Tmw.