Settore giovanile Lazio, capitolini pronti a tornare in campo: il programma del weekend
Settore Giovanile Lazio pronto per un weekend ricco di impegni, con sei sfide in programma tra sabato 10 e lunedì 12 gennaio
Il Settore Giovanile della Lazio è pronto a tornare in campo con ben sei sfide che vedranno impegnate le diverse categorie giovanili. Il weekend di gare, che parte sabato 10 gennaio e si conclude lunedì 12 gennaio, promette grande spettacolo, con importanti match in vista per le aquile biancocelesti.
Under 14 Regionali Eccellenza: la Lazio sfida la Spes Montesacro
Il programma si apre sabato pomeriggio con un big match nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La squadra di Edoardo Ragaini, attualmente al terzo posto con 33 punti, ospita la Spes Montesacro, seconda in classifica a +2. Una sfida che si preannuncia avvincente, con i biancocelesti intenzionati a riscattare la sconfitta subita all’andata. Il match si terrà al Centro Sportivo ‘Green Club’ di Roma, con fischio d’inizio alle ore 14:30.
Under 14 Pro: Lazio in trasferta contro l’Ascoli
Domenica pomeriggio sarà la volta della squadra Under 14 Pro di Valerio Gualdaroni, che affronterà l’Ascoli in trasferta. I ragazzi classe 2012 della Lazio, capolisti del campionato, sono pronti a difendere il primato in una sfida che si preannuncia ostica, in programma al Centro Sportivo ‘Picchio Village’ di Ascoli Piceno, con inizio alle ore 17:00.
Under 15 e Under 16 Nazionali: doppio impegno casalingo
Domenica mattina, l’Under 15 di Alessio Fazi scenderà in campo contro il Catanzaro al Centro Sportivo ‘Green Club’ di Roma. La Lazio, prima in classifica, dovrà fare attenzione alla squadra calabrese, attualmente in lotta per un posto nei playoff. Il match avrà inizio alle ore 10:00.
Alle 12:30, sarà la volta dell’Under 16 di Cristiano Lombardi, anch’essa contro il Catanzaro. I biancocelesti, ben posizionati in classifica, cercheranno di consolidare la loro posizione, mentre il Catanzaro si trova all’ultimo posto del campionato.
Under 17: trasferta difficile a Bari
L’Under 17, guidata da Cristian Daniel Ledesma, affronterà la trasferta di Bari, una partita che si preannuncia delicata. La Lazio, quinta in classifica, cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita all’andata contro i pugliesi, attualmente terzultimi. Il match si terrà domenica 11 gennaio alle ore 14:30 al Campo ‘San Pio’ di Bari.
Under 18: sfida con l’Inter
Lunedì 12 gennaio, l’Under 18 di Fabrizio Perrotti chiuderà il programma del weekend con una difficile trasferta contro l’Inter, seconda in classifica. I biancocelesti cercheranno di dare continuità alla vittoria contro il Cagliari e di continuare la loro scalata in classifica. Il match si disputerà alle ore 11:00 al Centro Sportivo ‘Konami Youth D.C.’ di Milano.
Il programma completo:
- Under 18 Nazionali – 18^ Giornata
INTER-LAZIO
Lunedì 12 gennaio, ore 11:00, Centro Sportivo ‘Konami Youth D.C.’ – Milano
- Under 17 – 14^ Giornata
BARI-LAZIO
Domenica 11 gennaio, ore 14:30, Campo ‘San Pio’ – Bari
- Under 16 Nazionali – 14^ Giornata
LAZIO-CATANZARO
Domenica 11 gennaio, ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma
- Under 15 Nazionali – 14^ Giornata
LAZIO-CATANZARO
Domenica 11 gennaio, ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma
- Under 14 Pro – 10^ Giornata
ASCOLI-LAZIO
Domenica 11 gennaio, ore 17:00, Centro Sportivo ‘Picchio Village’ – Ascoli Piceno
- Under 14 Regionali Eccellenza – 16^ Giornata
LAZIO-SPES MONTESACRO
Sabato 10 gennaio, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma
