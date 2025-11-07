Serie A, Romero parla in esclusiva a CalcioNews24: «Inter mi sembra nettamente più forte. Baroni? Nella sua carriera ha fatto delle buone cose»

Serie A, Romero parla della sua favorita per il campionato italiano in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24: le sue parole

Domani alle 18 andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. Sugli spalti sarà presente anche Attilio Romero, ex presidente granata dal 2000 al 2005, che in un’intervista esclusiva a Calcionews24 ha ripercorso la sua storia legata al Toro. Nei suoi ricordi i derby rappresentano il filo conduttore, intrecciati alla memoria di Gigi Meroni, figura indimenticabile cui confessa di pensare ogni giorno. Di seguito un estratto delle sue parole. Ecco le sue parole anche su un ex biancoceleste:

E su Marco Baroni invece, qual è il giudizio di Romero?

«Credo che la stia gestendo bene. Non è uno appariscente, non è un trascinatore di folle. Nella sua carriera ha fatto delle buone cose, per cui è una persona che si sta muovendo bene sul campo, ma anche fuori! Bene nelle interviste, bene nelle dichiarazioni… non è uno che fa dichiarazioni roboanti. Anzi, è una persona composta e brava. Per cui finora è un giudizio largamente positivo. Poi sulla classifica… secondo me la squadra è da metà classifica»

Allarghiamo lo sguardo. Su chi punta nella lotta scudetto?

«Mah… l’Inter mi sembra nettamente più forte. Nettamente più forte anche come organico. Ha una rosa ampia, di grande spessore».

Napoli e Milan invece?

«Il Napoli ha un ottimo allenatore, ho una grande stima per Conte. Però ha una rosa – rispetto all’Inter – inferiore. Poi se adesso McTominay è un po’ calato e De Bruyne è infortunato, qualche difficoltà può emergere. Il Milan non lo so, vedremo col rientro di Pulisic… Però, ripeto, per me l’Inter è la favorita, poi direi Napoli e Milan. La Juventus la lascerei perdere a questo punto».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ROMERO SU CALCIONEWS24