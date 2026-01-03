Serie A, la Juve spreca e il Lecce ringrazia: allo Stadium termina 1-1. Il resoconto del match

Serie A, la Juventus frena in maniera improvvisa e a sorpresa. Il Lecce riesce a strappare un punto a Torino. Il resoconto

La sfida di Serie A tra Juventus e Lecce allo Stadium ha regalato emozioni, occasioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo, chiudendosi con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti soprattutto in casa bianconera. La Juventus ha spinto per tutta la gara, creando una mole impressionante di occasioni, ma si è scontrata con un Lecce compatto e con un Falcone in versione protagonista.

L’avvio di gara è tutto di marca juventina. Nei primi minuti di questo match di Serie A, Cambiaso, Yildiz e David mettono subito sotto pressione la difesa pugliese. Al minuto 8 arriva la prima grande chance: colpo di testa di David che si stampa sul palo, a conferma di un dominio territoriale evidente. La Juventus continua ad attaccare, sfiorando il gol con McKennie e ancora con Cambiaso, fermati sempre da un attento Falcone.

Il Lecce soffre ma resiste e, al 45’+2, trova clamorosamente il vantaggio: errore in uscita dei bianconeri, Banda recupera palla e con una grande giocata personale firma lo 0-1, gelando lo Stadium. Un episodio che cambia l’inerzia emotiva della gara di Serie A, mandando le squadre negli spogliatoi con i pugliesi avanti.

Nella ripresa la Juventus rientra con ancora più determinazione. Al 49’ arriva il meritato pareggio: azione manovrata, palla di Yildiz per McKennie che da due passi non sbaglia. I bianconeri continuano a spingere, mentre il Lecce si affida alla difesa bassa e alle ripartenze.

Il momento chiave arriva al 64’: dopo il controllo del VAR, l’arbitro concede un rigore alla Juventus. Dal dischetto va David, che però spreca tutto tentando un pallonetto respinto da Falcone. Un errore pesantissimo in una gara di Serie A così combattuta.

Nel finale è un assedio bianconero: pali, occasioni clamorose e un’altra chance gigantesca al 94’, quando Yildiz colpisce il legno e Openda spreca a porta vuota. Al 95’ Falcone viene ammonito per perdita di tempo, simbolo di un Lecce che difende il pareggio con le unghie.

La gara termina senza un vincitore, ma con tante indicazioni: Juventus sfortunata e imprecisa, Lecce organizzato e cinico. Un pareggio che pesa nella corsa della Serie A e che conferma quanto ogni punto, in questo campionato, sia tutt’altro che scontato.