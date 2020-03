Serie A, Di Livio: «Non riesco a capire Lotito, la salute viene prima del calcio»

L’ex bianconero ha parlato del presidente della Lazio in merito alla sua volontà di finire questa stagione a tutti i costi

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutta Italia e il calcio ne ha subito le dovute conseguenze: la Serie A infatti si è bruscamente interrotta e la fine della stagione è altamente improbabile. In Lega poi i rapporti non sono rosei soprattutto in merito ad alcune posizioni prese da vari presidenti dei club sul continuo del campionato. Tra questi c’è anche Claudio Lotito che vorrebbe tornare sul campo il più presto possibile ed è il centro di molte polemiche fra gli addetti ai lavori. Le critiche arrivano anche da Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus che ha detto la sua a TuttoSport:

«E’ arrivato il momento di chiudere tutto e annullare definitivamente il campionato. Non ha alcun senso giocare, la gente a tutto sta pensando tranne che al campionato. Io a volte Lotito non lo capisco. Credo che prima del calcio debbano venire fuori altri valori, come la salute. Bisogna fare le cose per bene e fermarsi. Preferisco ricominciare serenamente una nuova stagione, pulita e lineare».