 Serie A, crollo delle reti segnate in questa giornata: si rischia un record poco lusinghiero! Il dato clamoroso
Connect with us

News

Serie A, crollo delle reti segnate in questa giornata: si rischia un record poco lusinghiero! Il dato clamoroso

News

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Lazio Juve, il tecnico bianconero Tudor recupera due pedine importanti! Le ultimissime in vista della sfida

News

Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell'ex Roma! L'indiscrezione

News

Lazio Juventus, lo stadio Olimpico verso il tutto esaurito: aumenta il numero dei tifosi attesi! Tutti gli aggiornamenti

News

Serie A, crollo delle reti segnate in questa giornata: si rischia un record poco lusinghiero! Il dato clamoroso

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Serie A, giornata di campionato assolutamente da dimenticare: gol in caduta libera e record negativo dietro l’angolo

La giornata di Serie A appena disputata sarà ricordata più per la scarsità di emozioni che per lo spettacolo offerto. I numeri parlano chiaro: soltanto 9 reti segnate in 9 partite e ben quattro pareggi a reti inviolate, tra cui Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio. Un bilancio che lascia l’amaro in bocca agli appassionati, abituati a un campionato spesso ricco di gol e sorprese.

Il turno non è ancora concluso: la sfida tra Cremonese e Udinese determinerà il dato finale, ma la sensazione è che si tratti comunque di una delle giornate meno prolifiche della storia recente del torneo. Il confronto allo stadio Zini diventa così un crocevia statistico, con la possibilità di incidere su un primato che nessuna squadra vorrebbe contribuire a consolidare.

Infatti, nell’era dei tre punti con 20 squadre, il record negativo di gol segnati in una singola giornata è di 13, toccato in tre diverse occasioni: la 9ª giornata del 2010-11, la 32ª del 2017-18 e la 2ª del 2022-23. Con i numeri attuali, la Serie A rischia seriamente di scrivere una nuova pagina poco edificante della propria storia, confermando un trend che solleva più di una riflessione sulla qualità offensiva delle squadre.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell’ex Roma! L’indiscrezione

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.