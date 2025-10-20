Serie A, crollo delle reti segnate in questa giornata: si rischia un record poco lusinghiero! Il dato clamoroso

Serie A, giornata di campionato assolutamente da dimenticare: gol in caduta libera e record negativo dietro l’angolo

La giornata di Serie A appena disputata sarà ricordata più per la scarsità di emozioni che per lo spettacolo offerto. I numeri parlano chiaro: soltanto 9 reti segnate in 9 partite e ben quattro pareggi a reti inviolate, tra cui Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Genoa-Parma e Atalanta-Lazio. Un bilancio che lascia l’amaro in bocca agli appassionati, abituati a un campionato spesso ricco di gol e sorprese.

Il turno non è ancora concluso: la sfida tra Cremonese e Udinese determinerà il dato finale, ma la sensazione è che si tratti comunque di una delle giornate meno prolifiche della storia recente del torneo. Il confronto allo stadio Zini diventa così un crocevia statistico, con la possibilità di incidere su un primato che nessuna squadra vorrebbe contribuire a consolidare.

Infatti, nell’era dei tre punti con 20 squadre, il record negativo di gol segnati in una singola giornata è di 13, toccato in tre diverse occasioni: la 9ª giornata del 2010-11, la 32ª del 2017-18 e la 2ª del 2022-23. Con i numeri attuali, la Serie A rischia seriamente di scrivere una nuova pagina poco edificante della propria storia, confermando un trend che solleva più di una riflessione sulla qualità offensiva delle squadre.

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, il tecnico dei bianconeri Tudor in bilico a pochi giorni dalla sfida. In caso di cambio in panchina spunta il nome dell’ex Roma! L’indiscrezione

