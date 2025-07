Serie A, diritti TV: Inter al vertice, Napoli rincorre. Il dato sui biancocelesti

Condividi via email

Serie A, diritti TV: Inter al vertice della speciale classifica, il Napoli di Conte rincorre. Ecco il dato sui biancocelesti



L’Inter conquista il primato nella ripartizione dei diritti televisivi della Serie A, superando anche il Napoli campione d’Italia. Secondo i dati ufficiali pubblicati da La Gazzetta dello Sport, relativi alla stagione passata, il club nerazzurro ha incassato ben 81,9 milioni di euro, superando di oltre 14 milioni il Napoli, fermo a 67,8 milioni. La Lazio, invece, non va oltre ai 55,6.

Come funziona la distribuzione dei diritti TV

La distribuzione complessiva è calata da 1,072 miliardi a 898 milioni di euro, un ribasso legato a cambiamenti nel sistema di commercializzazione e alla rinegoziazione dei diritti d’archivio, oltre alla flessione dei ricavi Pay TV. I proventi vengono suddivisi in tre macro-categorie:

50% in parti uguali tra i 20 club

in parti uguali tra i 20 club 28% in base ai risultati sportivi (posizione finale, punti stagionali, rendimento degli ultimi cinque anni)

in base ai risultati sportivi (posizione finale, punti stagionali, rendimento degli ultimi cinque anni) 22% secondo il “radicamento sociale”, ovvero la partecipazione del pubblico allo stadio, gli ascolti televisivi e l’impiego dei giovani.

Le big sul podio: Inter, Napoli e Juventus

A premiare l’Inter è stata soprattutto la forte presenza del pubblico a San Siro e la costanza dei risultati sportivi nell’ultimo quinquennio, durante il quale ha avuto anche il contributo di Lautaro Martínez, attaccante argentino classe ’97, leader tecnico e carismatico del club.

Il Napoli, guidato dal tecnico Antonio Conte nella fase finale della stagione si è fermato a 67,8 milioni nonostante la conquista dello scudetto, grazie anche alle prestazioni dell’attaccante ex Inter Romelu Lukaku, autore di un’annata brillante in attacco e in fase realizzativa.

A completare il podio c’è la Juventus, con 67,7 milioni di euro, trascinata da profili emergenti e da veterani come Locatelli, centrocampista e capitano bianconero.