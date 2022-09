Serie A, Canovi: «Quello di quest’anno è un campionato anomalo»

Alessandro Canovi, famoso agente, ha analizzato l’andamento del campionato di Serie A: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Alessandro Canovi ha analizzato in questi termini il campionato di Serie A:

«È un campionato dove poche squadre hanno capito come funzionare. L’anomalia del Mondiale in inverno e l’assenza di preparazione estiva ha creato non pochi problemi. Si vede nelle grandi squadre, non si vede il progetto tecnico di Inter e Juve».