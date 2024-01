Scuffet elogia Provedel: «Ha grandissima padronanza con i piedi, Sarri gli chiede…» Le parole del portiere del Cagliari

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha parlato per una trasmissione di DAZN, elogiando il portiere della Lazio, Ivan Provedel:

PORTIERI – «Siamo ancora amici, con Trevisan io e lui abbiamo avuto il percorso più lungo. C’erano anche Vicario e Provedel in parte del percorso. E’ utile poter rubare qualcosa ai compagni. Qualità? Meret è il più pulito tecnicamente, Vicario una grandissima personalità, andò in D dalla primavera dell’Udinese, grande umiltà di prendere in mano il suodestino facendo tutta la scalata. Provedel prima faceva l’attaccante, nella gestione delle giocate con i piedi ha grandissima padronanza, Sarri gli chiede tanto di farlo ora. Il nostro è un ruolo molto delicato, c’è una fascia elitè che dipende anche dai risultati della squadra. Ci sono 5 più o meno più determinanti, non saprei chi sia il più forte. Varia tutto in base ai dettagli»

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24