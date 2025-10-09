Scozia Grecia 3-1: Mandas rimane a guardare dalla panchina. Il portiere della Lazio non è sceso in campo nel match della sua Nazionale

Nessuno scampo per la Grecia. A Glasgow, la Scozia si dimostra troppo forte e batte in rimonta la nazionale ellenica per 3-1, in una partita valida per le qualificazioni mondiali. Per la Grecia è una serata amara, illusa per un attimo dal vantaggio e poi travolta dalla veemente reazione dei padroni di casa.

Eppure, la partita si era messa sui binari giusti per i greci. Al 62′, era stato il terzino della Roma, Kostas Tsimikas, a sbloccare il risultato, gelando Hampden Park e facendo sognare un’impresa. Ma l’illusione è durata appena due minuti. Al 64′, Ryan Christie ha trovato il gol del pareggio immediato, dando il via a una rimonta inarrestabile. La Scozia ha preso in mano il controllo del gioco e ha completato il sorpasso con il gol del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson. A chiudere definitivamente i conti, in pieno recupero, è stata la rete di Lyndon Dykes al 93′, che ha fissato il punteggio sul 3-1.

Una serata da spettatore per il portiere della Lazio, Christos Mandas. Il giovane estremo difensore biancoceleste è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, con il CT che gli ha preferito il collega dell’Olympiacos, Tzolakis.

Una delusione doppia per Mandas, che dopo aver perso la titolarità nel club, sperava di trovare spazio e fiducia con la maglia della sua nazionale. Invece, si è dovuto accontentare di assistere impotente alla sconfitta dei suoi. Ora la Grecia è chiamata a un pronto riscatto nella prossima, difficile sfida contro la Danimarca, dove il portiere laziale spera di trovare finalmente la sua occasione.