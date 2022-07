Di Napoli: «Acerbi giocatore di livello, ma non può sostituire Koulibaly...»

L’ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha commentato il ruolo di Acerbi come possibile sostituto di Koulibaly

L’ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio per parlare della partenza di Koulibaly. Le sue parole:

ACERBI – «È un giocatore di livello, ha esperienza, ma se devo dire se è l’ideale sostituto dico no, perché Koulibaly era troppo forte. Bisogna vedere cosa vuole per il suo gioco Spalletti. De Vrij? Sì, ma l’input deve darlo il tecnico».

KOULIBALY – «Un conto è sostituirlo per 4-5 gare e tutti in difesa si responsabilizzano e un conto farne a meno sempre. Koulibaly è cresciuto tanto, non se ne poteva fare a meno così facilmente. Credo sia insostituibile uno come lui».