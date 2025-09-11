 Sassuolo Lazio, Sarri recupera quasi tutta la rosa: pronto al debutto quel giocatore - Lazio News 24
Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sassuolo Lazio: Sarri ritrova (quasi) tutta la rosa, Tavares pronto al debutto

In vista della sfida tra Sassuolo e Lazio, in programma domenica al Mapei Stadium, Maurizio Sarri può sorridere: la squadra sarà quasi al completo. Dopo la sosta per le Nazionali, tutti i giocatori sono rientrati senza problemi e anche dal fronte infortuni arrivano notizie incoraggianti. La partita Sassuolo-Lazio si presenta così come un banco di prova fondamentale per i biancocelesti, che puntano a dare continuità ai segnali positivi visti nelle ultime uscite.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio arriva contro il Sassuolo con la rosa quasi al completo. Le uniche assenze certe sono quelle di Patric, ancora ai box, e Lazzari, che tornerà ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana. Per il resto, Sarri ritrova Isaksen e Vecino, quest’ultimo fermo da tempo e ora finalmente recuperato. Il tecnico toscano potrà contare anche su Nuno Tavares, che dopo la convocazione lampo con il Portogallo è tornato carico e motivato: il terzino sinistro è pronto per giocarsi le sue carte e punta a una maglia da titolare proprio contro il Sassuolo.

Il match Sassuolo-Lazio rappresenta anche un test importante dal punto di vista mentale e fisico. Sarri non vuole cali di tensione: ha chiesto ai suoi massima concentrazione e un ritmo alto fin dai primi minuti. L’allenatore biancoceleste è consapevole delle insidie che può nascondere la squadra emiliana, capace di mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica.

Dal punto di vista tattico, Sarri lavorerà in questi giorni per trovare il giusto equilibrio. Contro il Sassuolo servirà una Lazio intensa, cattiva, determinata, capace di tenere il pallino del gioco e colpire con precisione. La prestazione convincente contro il Verona è stata un segnale positivo, ma il vero esame di maturità arriva adesso, contro un avversario organizzato e aggressivo come il Sassuolo.

La sfida Sassuolo-Lazio potrebbe segnare anche il debutto ufficiale dal primo minuto per alcuni volti nuovi, come Tavares, che si candida fortemente per una maglia sulla fascia sinistra. La panchina si allunga, le alternative aumentano e Sarri potrà finalmente gestire con più serenità le rotazioni.

In attesa del derby, Sassuolo-Lazio è già una tappa cruciale nella stagione biancoceleste.

