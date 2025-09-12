Sassuolo, Grosso: «Lazio forte, noi proveremo a fare questo. Sarri ha scritto la storia». Le dichiarazioni del tecnico neroverde

La Lazio si prepara alla trasferta di Reggio Emilia, dove domenica alle 18:00 affronterà al Mapei Stadium il Sassuolo di Fabio Grosso. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo opposti: i neroverdi sono reduci da due sconfitte consecutive e cercano punti per muovere la classifica, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri vanno a caccia di conferme e continuità, dopo la brutta battuta d’arresto di Como a cui è seguita una convincente vittoria casalinga contro l’Hellas Verona.

In vista del match, il tecnico dei padroni di casa, Fabio Grosso, ha analizzato il momento della sua squadra e presentato la sfida contro la Lazio attraverso le colonne de Il Messaggero. L’allenatore campione del mondo nel 2006 ha ammesso le difficoltà di questo avvio di stagione, ricordando però il percorso che ha riportato il Sassuolo nella massima serie.

«I risultati per ora non ci stanno dando ragione, ma ogni partita è un’occasione per ripartire. Sapevamo che il livello sarebbe stato più alto, sono contento di essere qui a lottare con questi ragazzi dopo esserci guadagnati insieme il salto di categoria».

Nonostante il momento complicato, Grosso non parte battuto e mostra grande rispetto per l’avversario e per il suo allenatore, senza nascondere la voglia di giocarsi le proprie carte per conquistare un risultato di prestigio.

«Loro sono una squadra forte che può fare un buon campionato, ma noi proveremo a metterli in difficoltà. Sarri è un allenatore che ha scritto la storia, è un onore affrontarlo». Una dichiarazione di stima che fa da preludio a una partita che si preannuncia combattuta, fondamentale per il cammino di entrambe le formazioni.