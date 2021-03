Sassuolo, Djuricic: «Piazzamento europeo? Lazio raggiungibile»

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic non nasconde le ambizioni della squadra neroverde e sfida la Lazio

Il Sassuolo non demorde e punta a un piazzamento europeo. Lo dimostrano le dichiarazioni di Filip Djuricic, trequartista della squadra neroverde, rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

«Voglio arrivare almeno a 8 gol e abbiamo l’ambizione di arrivare in Europa League. Il recupero con il Torino? Per loro i tre punti possono essere cruciali, ma noi dobbiamo pensare che una vittoria può cambiarci la vita. Qualcuno davanti deve cadere. Ma intanto la Lazio penso che sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa, possiamo giocarcela»