Lazio, Sarri è abbastanza chiaro: la difesa ripartirà a tutti i costi da quel giocatore. L'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, Marusic sarà il pilastro della squadra biancoceleste di Maurizio Sarri. Il tecnico punta su di lui

In vista della nuova stagione, Maurizio Sarri ha individuato in Adam Marusic uno degli elementi chiave per garantire equilibrio alla sua Lazio. Come riporta Il Messaggero, il tecnico toscano intende affidarsi con decisione al laterale serbo per presidiare la fascia destra, un ruolo che sarà centrale nella struttura tattica della squadra.

Marusic non è nuovo a compiti di responsabilità. Fin dal suo arrivo in biancoceleste nel 2017, si è sempre distinto per la sua affidabilità, versatilità e intelligenza tattica. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, Sarri ora ha scelto di collocarlo stabilmente sul lato destro della difesa, con il preciso compito di offrire copertura e solidità difensiva.

La ragione di questa scelta tattica è da ricercare nella strategia offensiva prevista sull’altra fascia. Il tecnico laziale ha infatti intenzione di utilizzare Nuno Tavares come esterno ultra-offensivo, quasi come un vero e proprio attaccante aggiunto. Per bilanciare questa spinta, serve un difensore che sappia restare lucido e posizionato, e Marusic è l’uomo ideale per farlo.

Il serbo sarà chiamato a svolgere un ruolo “silenzioso” ma determinante: tenere la linea, leggere in anticipo le transizioni avversarie e garantire copertura centrale quando la squadra si sbilancia in avanti. Una responsabilità che richiede attenzione costante, senso della posizione e capacità di adattarsi alle esigenze tattiche in tempo reale. Tutte qualità che Marusic ha dimostrato di possedere nel corso delle stagioni con la maglia della Lazio.

In un’estate segnata dal blocco del mercato, Sarri sa di dover costruire il suo undici iniziale partendo dalle certezze interne. E poche sono solide come Marusic, che conosce perfettamente i meccanismi del gioco richiesto dal mister e rappresenta una figura di continuità tecnica e caratteriale all’interno dello spogliatoio.

Con oltre 200 presenze in biancoceleste, Marusic non è solo un titolare affidabile: è anche un punto di riferimento per i nuovi arrivati e un elemento prezioso per la gestione delle partite più complesse. In una stagione in cui la Lazio dovrà trovare equilibrio e compattezza, il suo apporto potrebbe rivelarsi fondamentale.

Il nuovo assetto tattico di Sarri parte, ancora una volta, da un nome familiare: Adam Marusic.