Sarri scaramantico prima di Lazio-Roma: ecco cosa ha fatto il tecnico alla vigilia del derby dell’Olimpico

Come spiega il Corriere dello Sport alla vigilia di Lazio-Roma Sarri, che non ha parlato in conferenza, ha tenuto una doppia seduta a stretto contatto con la squadra.

Così come preferisce fare: stesso programma del derby di andata per lasciare spazio a un po’ di sana scaramanzia e tempo speso tra ufficio, campo e sala video.