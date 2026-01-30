Sarri nel post partita: «Sono state settimane difficili per noi. Del mercato non mi interessa, mentre su Romagnoli…»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 23esima giornata contro il Genoa di De Rossi

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Genoa di De Rossi. Le sue parole rilasciato per DAZN:

PERIODO – «Sono state settimane difficili per noi per motivi molteplici. Sono contento che la squadra abbia dato una risposta di questo tipo in una serata difficile come questa, non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi».

MALDINI E RATKOV – «Maldini e Ratkov sono due attaccanti con caratteristiche diverse. Da Maldini mi aspetto un’evoluzione nell’attaccare lo spazio dopo aver scaricato palla, per Ratkov questo è più semplice ma deve comunque adattarsi a un campionato diverso».

CATALDI – «Cataldi è un giocatore sottovalutato, avrebbe potuto avere una carriera differente. era previsto tirasse il secondo rigore. Il primo rigorista è Pedro ma essendo uscito toccava a lui tirarlo. Se Cataldi avesse avuto una cilindrata in più avrebbe potuto avere una carriera differente».

ROMAGNOLI – «Del mercato non mi interessa, mentre la situazione di Romagnoli è in mano alla società. Ci ho parlato poco fa e neanche lui sa cosa dirmi. Per noi è un giocatore importante, abbiamo fatto una valutazione simile anche su Guendouzi ma poi la società ha scelto di venderlo».

