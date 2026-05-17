Sarri nel pre partita: «La Lega non sta gestendo al meglio il campionato! Orario Derby? Improponibile»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 37a giornata contro la Roma di Gianpiero Gasperini. Le dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 37a giornata di Serie A 2025/26 contro la Roma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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DERBY – «Nutro troppo rispetto nei confronti dei miei giocatori! Esprimo una mia opinione sulla Lega che per me non sta gestendo al meglio il campionato che è già difficile di suo. Oggi è una giornata in cui 5 squadre giocano la partita e il tutto vale 70/80 milioni, quindi un giorno su cui confezionare un prodotto che può farci risalire nell’opinione pubblica e, invece, si gioca alle 12.

Non è la stessa cosa, due Derby di Roma, uno giocato a mezzogiorno e mezza a 35 gradi all’ombra e uno oggi a fine maggio! La Lazio Primavera, invece, fece lo stesso in estate alla stessa ora. Non si vuole giocare a quell’ora e non va preteso. Parlo per il bene del calcio, per la Lazio dobbiamo farlo da soli. Troppi esperti di politica sportiva e pochi esperti di calcio».