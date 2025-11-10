Sarri Lazio, il club prende posizione! Arriva il comunicato ufficiale dei biancocelesti in merito alle parole del tecnico sull’operato degli arbitri

Dopo le parole di Sarri sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Lazio, il club biancoceleste ha scelto di prendere posizione con un comunicato

Le dichiarazioni di Sarri sugli arbitri scuotono l’ambiente biancoceleste: la Lazio risponde con un comunicato ufficiale, in cui chiarisce la propria posizione e prova a riportare la discussione su toni più istituzionali. La nota ufficiale:

COMUNICATO – La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.

Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.

In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri.

Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti.

