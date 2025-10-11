Sarri Lazio, Compagnoni: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato...»

Sarri Lazio, Compagnoni non ha dubbi: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che…»

Durante il Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, intervistato da TMW, ha affrontato diversi temi legati all’avvio della Serie A.

Tra questi, si è soffermato in particolare sul cammino della Lazio, analizzando le difficoltà incontrate dalla squadra nelle prime giornate sotto la guida di Maurizio Sarri. Le sue parola

PAROLE – «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, si sapeva, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare.

Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli».