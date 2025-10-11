 Sarri Lazio, Compagnoni: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato...»
Connect with us

Hanno Detto

Sarri Lazio, Compagnoni: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato...»

Hanno Detto

Lazio, Hysaj ammette: «È un onore raggiungere il record di Cana, ma penso alla partita con l'Albania»

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, parla Castiello: «Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante erano i 3 punti. Sulla Juve...»

Hanno Detto

Vieira sulla Lazio: «Con la qualità che ha la Lazio per le nostre mancanze ci hanno messo in difficoltà»

Hanno Detto

Signori: «Per me i tifosi della Lazio valgono più di 10 scudetti»

Hanno Detto

Sarri Lazio, Compagnoni: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato…»

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri Lazio, Compagnoni non ha dubbi: «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che…»

Durante il Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, intervistato da TMW, ha affrontato diversi temi legati all’avvio della Serie A.

Tra questi, si è soffermato in particolare sul cammino della Lazio, analizzando le difficoltà incontrate dalla squadra nelle prime giornate sotto la guida di Maurizio Sarri. Le sue parola

PAROLE – «La Lazio senza mercato sta facendo fatica, si sapeva, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare. 

Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.