Sarri a Lazio Style Channel: «Smettiamo di essere anarchici. Ora siamo messi male. Col Genoa forse cambio modulo». Le parole del tecnico

Un’analisi lucida, amara, a tratti spietata. Non usa mezzi termini Maurizio Sarri nel commentare la dolorosa sconfitta della sua Lazio nel derby contro la Roma. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico biancoceleste ha dissezionato una partita nata storta e finita peggio, una tempesta perfetta di errori, infortuni e occasioni mancate che lascia un profondo senso di frustrazione.

Il suo discorso parte dalla cronaca di una serata da incubo, in cui ogni evento negativo sembrava concatenarsi al successivo. «Quella di oggi è una di quelle partite in cui tutto quello che è potuto andare male lo ha fatto a partire dagli infortuni, dal gol preso da un’ingenuità e dalle tante occasioni da gol che non si sono concretizzate. C’è grande dispiacere però perdere queste partire sempre per i soliti errori inizia a essere pesante».

Sarri punta il dito contro la difficoltà nel concretizzare e l’ingenuità sul gol subito, ma il suo rammarico più grande è per la gente laziale. «Veniamo da una gara in cui non abbiamo concesso niente e l’abbiamo persa su un tentativo di uscita che non era andato a buon fine, bisognava mettere la palla sugli attaccanti. Poi abbiamo il problema di fare gol, oggi abbiamo costruito, abbiamo avuto palle gol anche sullo 0-0, quella di Rovella, di Guendouzi, di Romagnoli. Dispiace uscire da un derby così senza portare a casa niente, mi dispiace per la squadra perché ha dato tutto mi dispiace per il pubblico perché anche oggi ci ha sostenuto fino alla fine e quando non porti una soddisfazione al tuo popolo è sempre pesante, ora siamo messi male».

Ma l’analisi del tecnico va oltre gli episodi e affonda il bisturi in un problema che ritiene più profondo e radicato: la mentalità. «Questa squadra deve smettere di essere superficiale e anarchica nel modo di pensare, non si possono perdere le partite per banalità e andare Genova con quattro centrocampisti fuori su cinque. Questo poi alla fine ci costa punti, la mentalità di questa squadra deve cambiare».

Una superficialità che ha conseguenze immediate, come un’emergenza a centrocampo in vista della prossima trasferta. Sulla possibilità di recuperare qualcuno, Sarri è lapidario e non esclude soluzioni drastiche. «Recuperi? Visto come sono usciti la vedo dura recuperare qualcuno, vediamo quello che si può fare. Se è il caso di cambiare assetto».