Sarri, arrivano buone notizie: quel giocatore ha deciso di restare alla Lazio: i dettagli

Sarri, finalmente buone notizie per il tecnico: quel calciatore ha deciso di restare in biancoceleste anche la prossima stagione

La Lazio ha centrato il suo primo vero successo stagionale, e non si tratta della vittoria in amichevole contro l’Avellino. Il traguardo più significativo è targato Maurizio Sarri, capace di convincere Matteo Guendouzi a restare in biancoceleste. Secondo il Corriere della Sera, il rapporto tra i due è nato subito con grande sintonia: il centrocampista francese ha trovato spazio fin dal primo giorno, saltando il consueto periodo di adattamento tattico.

Il legame tra Sarri e Guendouzi è talmente forte che, dopo l’annuncio del ritiro dell’allenatore nel marzo 2024, il giocatore si è mobilitato personalmente per fargli cambiare idea, arrivando persino a recarsi a casa sua a Formello.

Alla fine della scorsa stagione, l’ex Arsenal era vicino a lasciare Roma, complice qualche tensione nello spogliatoio — soprattutto dopo l’eliminazione contro il Bodø — e la mancata qualificazione alle competizioni europee. Timoroso di perdere visibilità in vista dei Mondiali, Guendouzi ha valutato attentamente le opzioni, confrontandosi con il CT francese Didier Deschamps. Da quel colloquio è emersa una certezza: potrà mantenere il posto in nazionale, a patto di distinguersi in campionato. Motivato più che mai, giocherà le sue carte per conquistarsi il pass per il Mondiale, con la Lazio nel cuore e nel mirino.

Nel 2024/25 Guendouzi ha disputato 48 partite con la Lazio, segnando 1 gol e servendo 5 assist, con una media voto di 6,07 e 8 ammonizioni. In nazionale conta 14 presenze e 2 reti, e il suo valore di mercato è stimato attorno ai 30 milioni di euro.