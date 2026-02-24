Sarri nella bufera, difesa solida ma attacco da incubo! Il dato sui capitolini

News
La Lazio di Maurizio Sarri è diventata un vero e proprio enigma, un rompicapo che divide i tifosi e fa sorgere più di un interrogativo. Mentre la difesa continua a essere una delle migliori della Serie A, l’attacco arranca e fa fatica a decollare.
Sarri con una difesa da top team ma un attacco in difficoltà
La squadra biancoceleste è sesta per solidità difensiva, con ben 12 clean sheet all’attivo, che hanno salvato la squadra in più occasioni. Un dato che dimostra la tenuta e la compattezza della retroguardia di Sarri, che ha messo in piedi una difesa da top team. Ma, purtroppo, non basta.
Il contrasto con l’attacco è evidente: la Lazio è solo quattordicesima in classifica per gol segnati, con 13 partite senza segnare, esattamente metà del campionato. Un dato che fa male, che fa discutere e che lascia i tifosi sgomenti.
Sarri, un attacco che non decolla e una stagione piena di rimpianti
Non è solo una questione di numeri, è una polemica che brucia e che ha segnato la stagione biancoceleste. Quante volte la Lazio ha dominato le partite, ha controllato il gioco, ma poi non è riuscita a concretizzare? Quante volte le occasioni sprecate hanno dato il via a rimpianti che fanno gridare i tifosi dalla disperazione? La Lazio merita di più, una squadra che dovrebbe lottare per l’Europa, non per limare i difetti stagione dopo stagione.
Sarri, pur avendo ereditato una rosa difficile, deve ora accelerare. È arrivato il momento di sfruttare la solidità difensiva come trampolino di lancio per migliorare anche sotto porta. La Lazio ha una difesa rocciosa, ma per arrivare dove vuole, ha bisogno di un attacco che faccia davvero paura.
