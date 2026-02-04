News
Rinnovo Bašić in sospeso? La situazione aggiornata con le cifre
Rinnovo Bašić, quale sarà l’epilogo della discussa situazione del centrocampista biancoceleste? Le ultime sui capitolini
Il rinnovo di Toma Bašić alla Lazio continua a essere uno dei temi caldi in casa biancoceleste. Nonostante il centrocampista croato abbia dichiarato pubblicamente di aver accettato le condizioni per prolungare il contratto, la firma non è ancora arrivata.
Rinnovo Bašić rimandato: la Lazio prende tempo?
Tuttavia, oggi Nico Schira ha scritto su X che, nonostante il rallentamento della trattativa, Lazio e Toma Bašić avevano raggiunto un accordo di massima per prolungare il contratto fino al 2029. Il nuovo contratto prevederebbe un ingaggio di 1,8 milioni di euro all’anno e un’opzione automatica per il 2030, al raggiungimento di determinate condizioni. Nonostante l’accordo verbale, il rinnovo è ancora in stallo, con Sarri che sta facendo pressioni per chiudere la trattativa il prima possibile.
LEGGI ANCHE: Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match
News
Verso Juventus Lazio, presenzierà Yildiz allo Stadium? Le sensazioni trapelate
Verso Juventus Lazio, vi sarà la stella turca Kenan Yildiz contro gli uomini di Maurizio Sarri domenica sera? Le ultime...
Lazio, capitolo “trasferte”! Tutte le info fornite dalla società sul divieto: il comunicato
Lazio, focus sul divieto delle gare in trasferta. La società biancoceleste ha stilato un comunicato in merito. Le ultime novità...
Rinnovo Bašić in sospeso? La situazione aggiornata con le cifre
Rinnovo Bašić, quale sarà l’epilogo della discussa situazione del centrocampista biancoceleste? Le ultime sui capitolini Il rinnovo di Toma Bašić...