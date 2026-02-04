Connect with us

Rinnovo Bašić in sospeso? La situazione aggiornata con le cifre

2 ore ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Toma Basic

Rinnovo Bašić, quale sarà l’epilogo della discussa situazione del centrocampista biancoceleste? Le ultime sui capitolini

Il rinnovo di Toma Bašić alla Lazio continua a essere uno dei temi caldi in casa biancoceleste. Nonostante il centrocampista croato abbia dichiarato pubblicamente di aver accettato le condizioni per prolungare il contratto, la firma non è ancora arrivata.

Rinnovo Bašić rimandato: la Lazio prende tempo?

Tuttavia, oggi Nico Schira ha scritto su X che, nonostante il rallentamento della trattativa, Lazio e Toma Bašić avevano raggiunto un accordo di massima per prolungare il contratto fino al 2029. Il nuovo contratto prevederebbe un ingaggio di 1,8 milioni di euro all’anno e un’opzione automatica per il 2030, al raggiungimento di determinate condizioni. Nonostante l’accordo verbale, il rinnovo è ancora in stallo, con Sarri che sta facendo pressioni per chiudere la trattativa il prima possibile.

