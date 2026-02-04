Rinnovo Bašić in sospeso? La situazione aggiornata con le cifre

Rinnovo Bašić, quale sarà l’epilogo della discussa situazione del centrocampista biancoceleste? Le ultime sui capitolini

Il rinnovo di Toma Bašić alla Lazio continua a essere uno dei temi caldi in casa biancoceleste. Nonostante il centrocampista croato abbia dichiarato pubblicamente di aver accettato le condizioni per prolungare il contratto, la firma non è ancora arrivata.

Rinnovo Bašić rimandato: la Lazio prende tempo?

Tuttavia, oggi Nico Schira ha scritto su X che, nonostante il rallentamento della trattativa, Lazio e Toma Bašić avevano raggiunto un accordo di massima per prolungare il contratto fino al 2029. Il nuovo contratto prevederebbe un ingaggio di 1,8 milioni di euro all’anno e un’opzione automatica per il 2030, al raggiungimento di determinate condizioni. Nonostante l’accordo verbale, il rinnovo è ancora in stallo, con Sarri che sta facendo pressioni per chiudere la trattativa il prima possibile.

LEGGI ANCHE: Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match