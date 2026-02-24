News
Rovella, stop di almeno due mesi per il centrocampista della Lazio! Cosa filtra sulle condizioni del giocatore
Rovella si opera alla clavicola destra dopo l’infortunio di Cagliari: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista dei biancocelesti
Brutte notizie in casa Lazio: Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola destra rimediata sabato scorso a Cagliari.
Per il regista biancoceleste si tratta della seconda operazione nel giro di pochi mesi. In precedenza, infatti, era già finito sotto i ferri per risolvere un problema di pubalgia, che lo aveva condizionato nella prima parte della stagione.
Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei
Rovella, l’intervento e i tempi di recupero
L’operazione, necessaria per la riduzione e osteosintesi della frattura, è perfettamente riuscita. Tuttavia, i tempi di recupero non saranno brevi: si parla di almeno due mesi di stop.
Un’assenza pesante per la squadra di Maurizio Sarri, che perde uno dei suoi punti di riferimento in mezzo al campo in una fase decisiva della stagione, tra campionato e impegni di Coppa.
Rovella, un’assenza che pesa nella corsa europea
Lo stop di Rovella complica ulteriormente le rotazioni a centrocampo. Il numero 6 era diventato un perno davanti alla difesa grazie alla sua capacità di gestione del possesso e alla qualità in fase di impostazione.
La Lazio dovrà ora trovare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e continuità, in attesa del rientro del centrocampista, che salvo sorprese tornerà a disposizione soltanto nella parte finale della stagione.
News
Leite Lazio, a giugno le cose potrebbero cambiare: ecco cosa filtra
Leite Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani non ha mollato la presa sul centrale portoghese di proprietà dell’Union Berlino. Le...
Lazio ancora da record: il valore in Borsa vola ai massimi dal 2020! Il dato
Lazio la società biancoceleste cresce in Borsa: nuove vette dopo sei anni tra smentite e speculazioni! I dati sulla squadra...
Rovella, stop di almeno due mesi per il centrocampista della Lazio! Cosa filtra sulle condizioni del giocatore
Rovella si opera alla clavicola destra dopo l’infortunio di Cagliari: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista dei biancocelesti Brutte notizie in...