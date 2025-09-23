Rovella, bivio operazione: inizialmente era contrario ma ora… E arriva anche il consiglio di Zaccagni che ha vissuto lo stesso problema

Oggi è il giorno della verità per Nicolò Rovella. Dopo la ricaduta nel derby, il centrocampista della Lazio si sottoporrà a una risonanza di controllo e a un nuovo consulto medico che dovrebbero portare a una decisione definitiva sul suo futuro. La scelta, attesa a breve, è di quelle che possono indirizzare una carriera.

Il problema è una fastidiosa “Groin Pain Syndrome”, un’infiammazione pubalgica causata da una micro-lesione tendinea all’adduttore destro che si è ormai cronicizzata. È lo stesso calvario vissuto lo scorso anno da Mattia Zaccagni, che, dopo aver provato per mesi a gestire il dolore, si è dovuto arrendere all’evidenza dell’operazione. Un’esperienza che lo ha portato, sabato scorso, a consigliare in prima persona al giovane compagno di scegliere la via del bisturi.

Come spiega il Corriere dello Sport, gli scenari sul tavolo sono due. Da un lato, l’operazione chirurgica, spinta dalla società e dallo staff medico come unica soluzione per risolvere il problema alla radice. Un intervento immediato permetterebbe di sfruttare le soste per le nazionali di ottobre e novembre per accelerare il recupero. Dall’altro lato, c’è la terapia conservativa, un percorso che però non garantirebbe una guarigione completa e comporterebbe comunque uno stop di diverse settimane.

Inizialmente contrario all’intervento, Rovella ora deve riflettere. A quasi 24 anni, con una stagione da protagonista da giocare e il sogno del Mondiale 2026 nel mirino, non può permettersi di rischiare continue ricadute. La Lazio attende la sua decisione, pronta a sostenerlo in qualunque scelta, ma la strada per un recupero definitivo sembra ormai tracciata.