Rovella, in casa Lazio prevale la linea della prudenza: le ultime verso il Sassuolo. Il centrocampista è tornato affaticato dalla Nazionale

Giorno di antivigilia in casa Lazio e tanti nodi ancora da sciogliere per Maurizio Sarri in vista della trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo la vittoria convincente contro il Verona, i biancocelesti cercano continuità, ma il tecnico deve fare i conti con la gestione delle energie e con un’infermeria da monitorare, soprattutto in cabina di regia.

Il caso principale riguarda Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 è tornato dalla Nazionale del ct Gattuso con un affaticamento all’adduttore che ha messo subito in dubbio la sua presenza al Mapei Stadium. L’allarme, tuttavia, sembra essere parzialmente rientrato: come emerso dagli ultimi allenamenti, non si tratta di un infortunio preoccupante. Ieri, infatti, il giocatore è stato semplicemente gestito in via precauzionale durante la seduta mattutina, per poi essere regolarmente riaggregato al resto del gruppo già nel pomeriggio.

Nonostante il recupero lampo, la sensazione è che Sarri non voglia correre alcun rischio. Sullo sfondo incombe l’appuntamento più atteso: il derby contro la Roma, in programma la settimana successiva. L’intenzione del tecnico è quella di preservare il suo regista titolare per averlo al 100% nella stracittadina.

Per questo motivo, contro il Sassuolo, sale con forza la candidatura di Danilo Cataldi, pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo dal primo minuto. La scelta di Sarri sembra dunque orientata verso una gestione strategica, sacrificando la presenza di Rovella in una partita per garantirsi il suo apporto in quella successiva, ben più sentita. La decisione finale arriverà solo a ridosso del match, ma la strada appare ormai tracciata.