Romulo sulla Lazio: «Per me rimane sempre una sfida speciale. Pronostico? Penso che...» - Lazio News 24

Lazio, parla Romulo: «Sfida speciale contro il Verona, ma biancocelesti favoriti»

In vista della sfida di domenica sera tra Lazio e Verona, un doppio ex come Romulo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale. Il centrocampista brasiliano, che ha indossato entrambe le maglie nel corso della sua carriera, ha raccontato le sue impressioni sulla gara e ha sottolineato l’importanza della continuità all’interno del gruppo biancoceleste.

Romulo ha evidenziato come la Lazio goda di un vantaggio importante rispetto al Verona, soprattutto in termini di stabilità della rosa: «Il Verona ogni anno cambia tantissimi giocatori. Una delle qualità più grandi della Lazio, e di Lotito in particolare, è quella di riuscire a trattenere i suoi uomini a lungo. Questo permette alla squadra di creare automatismi e legami forti. Quando i giocatori si conoscono da tempo, il rendimento in campo migliora notevolmente».

Il brasiliano ha sottolineato quanto sia complicato per una squadra come il Verona ricominciare praticamente da zero ogni stagione, mentre la Lazio può contare su un gruppo affiatato, con un’identità di gioco ben definita. «Non è facile ricostruire ogni anno. La Lazio, invece, riesce a dare continuità. E questa è una delle chiavi del suo successo».

Interrogato su chi sosterrà nella sfida dell’Olimpico, Romulo ha ammesso di essere diviso: «La Lazio e il Verona sono due club che porto nel cuore. Ho vissuto esperienze intense con entrambe le maglie. Non è facile per un giocatore sentirsi così legato a due squadre, ma è quello che provo. Tiferò per una bella partita, con emozioni da entrambe le parti».

Romulo ha poi concluso esprimendo affetto per la tifoseria biancoceleste e per l’ambiente romano: «Quando sono arrivato alla Lazio, mi sono sentito subito a casa. I tifosi mi hanno accolto con grande calore, e questo è qualcosa che non dimenticherò mai».

In vista della partita, le parole di Romulo mettono in luce non solo il valore tecnico della Lazio, ma anche la solidità costruita nel tempo. Una caratteristica che potrebbe fare la differenza contro un Verona ancora in fase di costruzione.