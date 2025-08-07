Romagnoli di nuovo in Nazionale? Possibile scenario a sorpresa. La visita di Gattuso a Formello potrebbe aprire a nuovo scenari

La visita di Gennaro Gattuso a Formello, sede della Lazio, non sarà solo un’occasione per visionare nuovi talenti e incontrare l’allenatore Maurizio Sarri, ma anche un piccolo e gradito tuffo nel passato. Il neo CT della Nazionaleritroverà infatti Alessio Romagnoli, suo ex difensore ai tempi del Milan nella stagione 2017-18. Un incontro speciale, che si arricchisce di un ulteriore tocco di nostalgia: Romagnoli, infatti, in quella stagione formava la coppia centrale di difesa con Leonardo Bonucci, oggi collaboratore tecnico dello stesso Gattuso in azzurro.

L’incrocio tra i tre, seppur breve, offre spunti interessanti che vanno al di là dei semplici ricordi. Sebbene Romagnoli sia fuori dal giro della Nazionale da diverso tempo, Gattuso ha sempre mostrato di apprezzare le qualità dei suoi ex giocatori. La sua presenza a Formello potrebbe riaccendere una piccola speranza per il difensore biancoceleste. A volte, infatti, le vecchie conoscenze e i rapporti personali possono creare opportunità inaspettate.

Romagnoli è un difensore d’esperienza, che in questi anni ha saputo mantenere un alto livello di prestazioni. Il suo ritorno al Milan con Gattuso in panchina fu un periodo di crescita e maturazione, e oggi, con il CT che ha bisogno di giocatori affidabili per le qualificazioni ai Mondiali, l’incontro potrebbe rappresentare una chance inaspettata per il numero 13 della Lazio.

Gattuso e il suo staff, tra cui l’ex compagno di reparto di Romagnoli, Bonucci, avranno l’occasione di valutare da vicino la sua condizione fisica e il suo stato di forma. Chissà che questo piccolo ritorno al passato non si trasformi in un’opportunità concreta per il difensore, permettendogli di rientrare nel giro della Nazionale e di giocarsi le sue carte in vista dei prossimi impegni internazionali.