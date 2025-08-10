Romagnoli Lazio, il difensore torna di nuovo in Nazionale? Ecco lo scenario a sorpresa

Romagnoli Lazio, il difensore centrale ex Milan torna di nuovo in Nazionale? Ecco lo scenario azzurro a sorpresa

La visita di Gennaro Gattuso al centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio, non sarà soltanto un’occasione per osservare da vicino nuovi talenti e confrontarsi con Maurizio Sarri. Per il neo commissario tecnico della Nazionale, sarà anche un momento carico di memoria e significato. Tra i volti familiari che incontrerà, spicca quello di Alessio Romagnoli, suo ex difensore ai tempi del Milan nella stagione 2017-18.

Un incontro che profuma di nostalgia: in quell’annata, Romagnoli formava la coppia centrale con Leonardo Bonucci, oggi collaboratore tecnico dello stesso Gattuso in azzurro. Un triangolo di esperienze condivise, che oggi si ritrova sotto una luce diversa, ma con lo stesso spirito competitivo.

Sebbene Romagnoli sia da tempo fuori dal giro della Nazionale, la stima di Gattuso nei confronti dei suoi ex giocatori non è mai venuta meno. E proprio la sua presenza a Formello potrebbe riaccendere una fiammella di speranza per il numero 13 biancoceleste. A volte, i legami del passato sanno aprire porte che sembravano chiuse.

Romagnoli, oggi leader della retroguardia laziale, ha continuato a offrire prestazioni solide e affidabili. Il periodo condiviso con Gattuso al Milan fu cruciale per la sua crescita, e ora, con il CT alla ricerca di profili esperti e affidabili per le qualificazioni mondiali, l’incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice rimpatriata.

Gattuso e il suo staff, Bonucci incluso, avranno modo di valutare da vicino la condizione fisica e il rendimento del difensore. E chissà, magari questo breve ritorno al passato potrebbe diventare il preludio a un nuovo capitolo in azzurro per Romagnoli, pronto a rimettersi in gioco per i prossimi impegni internazionali.