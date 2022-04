Romagnoli Lazio, giornata decisiva: l’offerta per chiudere l’affare

Romagnoli Lazio, oggi la dirigenza biancoceleste incontrerà l’entourage del difensore per definire l’offerta: i dettagli

Giornata importante per il futuro della Lazio: oggi la dirigenza incontrerà l’entourage di Alessio Romagnoli per definire l’offerta presentata a febbraio. Come rivela il Corriere dello Sport, sarà Lotito in persona a definire i dettagli dell’ingaggio tra la base fissa e i bonus.

La prima proposta prevedeva 2 milioni di euro di ingaggio più ricchi bonus, ma la società potrebbe arrivare ad offrire 3,2/3,3 milioni sempre con bonus: questa è la cifra che percepisce Milinkovic e che il Milan aveva messo sul piatto insieme al rinnovo.

Il difensore sa che le cifre viste in rossonero (6 milioni) sono fuori mercato, ma il sentimento laziale che lo riporterebbe all’Olimpico è ben più forte…