Romagnoli carica verso il derby: «Assumiamoci tutti le nostre responsabilità. Obiettivo? Ogni anno dovrebbe essere…». Parla il difensore della Lazio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Mancano solo due giorni e poi Roma si fermerà. Domenica, alle 12:30, il fischio d’inizio dell’arbitro Sozza darà il via al derby della Capitale, un evento che trascende il calcio per diventare un fatto culturale, una delle partite più cariche di passione e significato a livello mondiale. È la sfida che ogni tifoso attende per un’intera stagione, dove lo spettacolo mozzafiato degli spalti fa da cornice a una battaglia sportiva che non ammette passi falsi. In questo scenario, un ruolo speciale lo giocano sempre i calciatori nati e cresciuti a Roma, coloro che sentono questa partita sulla propria pelle fin da bambini.

Nella Lazio, uno dei leader che incarna questo spirito è senza dubbio Alessio Romagnoli. Laziale da sempre, il difensore sa perfettamente cosa significhi per la città e per i tifosi uscire vincitori dalla stracittadina. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Romagnoli non si è limitato a caricare l’ambiente, ma ha offerto una visione chiara sulla mentalità che la squadra deve adottare, non solo per questa partita, ma per l’intera stagione. Le sue parole sono quelle di un leader che chiede responsabilità e consapevolezza a tutto il gruppo, sottolineando come la vera forza risieda nell’unione e nella condivisione degli obiettivi.

Romagnoli ha infatti dichiarato: «La forza di una squadra è nel sentirsi tutti importanti. Ognuno si assume le proprie responsabilità e cerca di trascinare il gruppo. Io come ho sempre detto una società come la Lazio deve avere l’obiettivo di entrare in Champions ogni anno».

Con questa affermazione, il difensore alza l’asticella. Non parla solo di vincere il derby per l’onore cittadino, ma inquadra la partita come un tassello fondamentale nel percorso verso un traguardo più grande e irrinunciabile per un club come la Lazio: la qualificazione alla Champions League. È un richiamo alla maturità e all’ambizione, un modo per ricordare a tutti che la passione del derby deve essere alimentata dalla concretezza e dalla fame di risultati che competono a una grande squadra.