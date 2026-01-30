Romagnoli chiede la cessione: la Lazio affronta una nuova sfida nel mercato di gennaio

Romagnoli, arriva una nuova richiesta di cessione al club qatariota Al Sadd! Tutti gli aggiornamenti sul futuro del capitano biancoceleste

Alessio Romagnoli ha ufficialmente richiesto alla Lazio di essere ceduto a AlSadd, club della Qatar Stars League. Il difensore centrale, che non ha trovato grande spazio sotto la guida di Maurizio Sarri, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Qatar, saltando quindi la partita di stasera contro il Genoa.

Romagnoli, le difficoltà stagionali con la Lazio

Quella di Romagnoli è una decisione che arriva in un momento critico per la Lazio, che sta affrontando una stagione difficile e cerca di reagire. Il giocatore, che ha avuto alti e bassi in questa stagione, non è mai riuscito a integrarsi completamente nel sistema di gioco di Maurizio Sarri, suscitando dubbi tra i tifosi e i dirigenti. Nonostante le aspettative iniziali, Romagnoli non ha mai avuto una posizione di rilievo nella difesa biancoceleste.

Romagnoli la decisione: cessione imminente al AlSadd

Il difensore centrale ha preso la decisione di trasferirsi in Qatar per cercare una nuova opportunità. La cessione a AlSadd, secondo quanto riportato da Nico Schira, è ormai prossima e Romagnoli salterà la sfida contro il Genoa di stasera. La situazione segna un punto di svolta nella sua carriera e nella storia recente della Lazio, che ora dovrà fare i conti con l’assenza di un giocatore importante in un reparto difensivo che sta attraversando una fase di incertezze.

Romagnoli, cosa significa la partenza per la Lazio

La cessione di Romagnoli segnerà il mercato della Lazio, con la squadra che potrebbe dover trovare un sostituto in un periodo molto delicato. La decisione di cedere il difensore a AlSadd è una scelta che potrebbe aprire nuove porte per la squadra biancoceleste, ma al tempo stesso solleva interrogativi su come rinforzare il reparto difensivo e bilanciare la squadra. La Lazio, infatti, dovrà ora concentrarsi sul completamento di un mercato invernale che si preannuncia fondamentale per le ambizioni della squadra.

