Romagnoli in rotta di collisione con Sarri, la cessione ancora possibile ma l’incertezza regna sovrana a Formello: gli aggiornatemi sulla situazione

La situazione di Alessio Romagnoli alla Lazio continua a essere un mistero a meno di pochi giorni dalla chiusura del mercato. Dopo il clamoroso conflitto con l’allenatore Maurizio Sarri, il difensore centrale ha deciso di non allenarsi e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Romagnoli è fermo, pronto a restare fuori se necessario, ma la Lazio potrebbe trovarsi costretta a fare una scelta difficile: risolvere la situazione in maniera diplomatica senza incorrere in una nuova battaglia legale. Il Qatar, come riporta il Corriere dello Sport, dove il mercato chiuderà domani, potrebbe accogliere Romagnoli, con il Al-Sadd che ha fatto sapere di non mollare la presa. Tuttavia, Lotito, presidente della Lazio, ha assunto tutta la responsabilità della decisione e ha lasciato al tecnico Sarri la libertà di scegliere.

Romagnoli e i possibili sostituti: due difensori in lizza

In caso di partenza di Romagnoli, la Lazio ha messo nel mirino alcuni sostituti. Tra i candidati più concreti ci sono Diogo Leite, difensore portoghese del Union Berlino e Danilho Doekhi, olandese e compagno di squadra di Leite. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e potrebbero rappresentare un’ottima opportunità per rinforzare la retroguardia biancoceleste. La Lazio sembra intenzionata a dare priorità a questi profili, considerando le difficoltà legate all’acquisto di altri giocatori in questa fase finale di mercato.

Romagnoli ed il caso Przyborek: continua la ricerca per un nuovo centrocampista e attaccante

Un’altra grande novità riguarda il giovane centrocampista Przyborek, atteso a Formello per completare il suo passaggio alla Lazio. Conosciuto come un fantasista e attaccante versatile, Przyborek arriva con il compito di dare qualità alla manovra offensiva della squadra, ma non colma la mancanza di un centrocampista difensivo come Guendouzi. Il ds Fabiani sta lavorando in maniera intensa per trovare nuove soluzioni, con l’obiettivo di aggiungere alla squadra anche ali e mezzali. Nonostante le difficoltà, la Lazio ha messo nel mirino vari talenti come Kerim Alajbegovic, Andreas Schjelderup e Dzodic, ma le trattative non sono ancora decollate. La società, quindi, continua a cercare e ad esplorare diverse opzioni sul mercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, interesse per Schjelderup del Benfica! L’indiscrezione