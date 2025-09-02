Roma, 0 colpi di mercato negli ultimi giorni. La reazione di Gasperini al mancato botto finale per rinforzare la squadra

L’ultimo giorno di mercato della Roma si chiude con un bilancio a due facce, che contrappone nettamente la percezione esterna alla visione interna del club. Da un lato, c’è la palpabile delusione della piazza per un finale mesto e senza colpi. Le trattative per rinforzare la squadra con nomi come Dominguez, Pessina o attraverso un complesso scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan non si sono concretizzate, lasciando l’amaro in bocca a chi si aspettava il classico botto finale.

Questa insoddisfazione riflette quella di altri ambienti esigenti del calcio italiano, primo tra tutti quello dell’Atalanta. Il malumore dei tifosi romanisti, infatti, è stato paragonato a quello, ormai noto, di Gian Piero Gasperini, un allenatore che si aspettava (eufemismo) “qualcosa di più” dalla sua dirigenza per completare la rosa. La sensazione diffusa, quindi, è quella di un’opportunità mancata, acuita dalla cessione del giovane talento Federico Coletta al Benfica. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Dall’altro lato, però, a Trigoria la prospettiva è diametralmente opposta. La dirigenza giallorossa è, infatti, molto soddisfatta della campagna acquisti nel suo complesso. Il vero successo, secondo il club, non sta in un acquisto dell’ultimo minuto, ma nell’aver resistito alle sirene del mercato, trattenendo tutti i pezzi pregiati come Koné, Svilar e Ndicka.

La società è convinta di aver costruito una squadra più forte dello scorso anno, operando con intelligenza entro i limiti del Financial Fair Play e chiudendo ben otto acquisti di qualità prima del rush finale. La spiegazione ufficiale per l’immobilismo delle ultime ore è netta: nessuna delle possibili operazioni ha convinto fino in fondo. Una scelta di coerenza, dunque, che prevale sulla frenesia dell’ultimo giorno.