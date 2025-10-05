Roma momentaneamente prima: Soulé e Cristante mandano Pioli in zona retrocessione. Rimontato il gol del vantaggio Fiorentina di Kean

Una Roma cinica e di carattere si rialza subito dopo il passo falso in Europa League, espugnando il Franchi per 2-1 e aggravando la profonda crisi di una Fiorentina ancora senza vittorie. La squadra di Gasperini balza momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, mentre i viola di Pioli sprofondano in zona retrocessione con soli 3 punti in 6 giornate.

La partita si infiamma in un primo tempo ricco di emozioni. È la Fiorentina a partire forte, trovando il vantaggio al 14′ con un gran destro di Moise Kean, su cui il portiere giallorosso Svilar non appare impeccabile. La reazione della Roma, però, è da grande squadra ed è guidata da Matías Soulé. L’argentino prima si inventa il gol del pareggio al 22′ con un pregevole sinistro a giro, poi, otto minuti più tardi, pennella dalla bandierina il corner perfetto per l’incornata vincente di Bryan Cristante, che ribalta il risultato. La Fiorentina ha la chance per pareggiare, ma al 38′ Kean, servito ottimamente da Fazzini, centra in pieno il palo.

Nella ripresa, la Roma, forte del ritrovato Paulo Dybala, gestisce il vantaggio con esperienza, pur correndo qualche brivido. I viola, infatti, sfiorano il pareggio in due occasioni clamorose: prima con una traversa colpita da Piccoli e poi con un incredibile errore di Gosens da pochi passi.

Alla fine, però, sono i giallorossi a portare a casa tre punti pesantissimi, che confermano la solidità del gruppo. Per la Fiorentina è un’altra, amarissima sconfitta, che apre una settimana di sosta per le nazionali all’insegna della contestazione e delle riflessioni.