Roma, Mancini svela: «Mi sarebbe piaciuto far coppia con un ex Lazio…»

Gianluca Mancini – difensore della Roma e della Nazionale – ha svelato che avrebbe voluto giocare con un ex Lazio

Alessandro Nesta ha rivoluzionato la figura del difensore. In un’epoca in cui tutti bambini volevano il numero 9 sulle spalle, l’ex capitano della Lazio ha ispirato le nuove generazioni a diventare l’ultimo bastione da abbattere, prima di arrivare la porta. Il modo di giocare, pulito ed elegante, è ancora di esempio per i giocatori di oggi. Anche per Gianluca Mancini, che – in una diretta Instagram – rispondendo ai tifosi della Roma, ha svelato:

«Qual è il difensore del passato con cui mi sarebbe piaciuto far coppia? Il mio idolo Materazzi, ma anche Alessandro Nesta».