Roma, due positivi al Covid nello staff: squadra in bolla

Due positivi all’interno del gruppo squadra della Roma. Ecco la situazione verso la partita contro lo Spezia

Sono state riscontrate due positività al Covid all’interno del gruppo squadra della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratterebbe di calciatori. La squadra, come previsto dal protocollo, adesso andrà in bolla.

Non è a rischio la gara contro lo Spezia: la partita è in programma oggi alle 15 allo Stadio Olimpico e stando a quanto appreso da Sky Sport si giocherà regolarmente. Altro momento di tensione dunque nella squadra giallorossa.