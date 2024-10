Rodri Pallone d’Oro, i complimenti di Pedro: «Rendete grande il calcio spagnolo»

Trionfo spagnolo al Pallone d’Oro: Rodri, Bonmati, Lamine Yamal e Barcellona femminile: i complimenti di Pedro ai vincitori

Trionfo spagnolo nella sera di ieri: Rodri del Manchester City ha vinto il Pallone d’Oro, Aitana Bonmati quello femminile, Lamine Yamal il premio Kopa e il Barcellona femminile come migliore squadra femminile: di seguito le parole del calciatore spagnolo della Lazio Pedro.

Muchas felicidades @aitanabonmati y Rodri por el @ballondor 2024, así como a Lamine Yamal y @FCBfemeni por los premios Kopa y mejor equipo femenino respectivamente. Orgulloso de lo grande que hacéis a nuestro fútbol ¡Enhorabuena! 🙌✨ pic.twitter.com/JGROECPMsU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 29, 2024

LE PAROLE – «Congratulazioni Aitana Bonmati e Rodri per il Pallone d’Oro 2024, così come Lamine Yamal e al Barcellona femminile, rispettivamente per il premio Kopa e per la migliore squadra femminile. Orgoglioso di quanto rendete grande il nostro calcio»