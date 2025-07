Ritiro Lazio, inizia la fase due del precampionato dei biancocelesti: ecco il programma

Condividi via email

Ritiro Lazio, parte la fase due del precampionato dei biancocelesti: ecco il programma dei ragazzi di Sarri

Chiusa l’amichevole contro l’Avellino, la Lazio accelera nel percorso di preparazione sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Il ritiro a Formello, quartier generale biancoceleste, ha offerto un primo assaggio della condizione fisica della squadra e ha permesso a Sarri di valutare l’efficacia dell’organico.

Agenda di lavoro e gestione del gruppo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la seduta odierna sarà dedicata a un lavoro di scarico, utile per recuperare energie dopo i recenti impegni. La giornata di lunedì sarà invece libera, consentendo ai calciatori di staccare temporaneamente prima della ripresa prevista martedì mattina con una sgambata leggera. Nel pomeriggio, la squadra partirà per la Turchia, dove resterà per cinque giorni.

Amichevoli internazionali in programma

Durante la trasferta turca, i biancocelesti affronteranno due test importanti: il primo contro il Fenerbahce (30 luglio, ore 19:30), club storico di Istanbul, e il secondo contro il Galatasaray (2 agosto, ore 20:00), altra potenza calcistica turca. Entrambe le sfide rappresentano un banco di prova stimolante per valutare i progressi atletici e tattici del gruppo.

Verso la nuova stagione: ritmo e intensità

Sarri aumenterà gradualmente l’intensità degli allenamenti, focalizzandosi su pressing, possesso palla e movimenti sincronizzati. L’obiettivo è arrivare al massimo della forma per l’esordio in Serie A contro il Como il 18 agosto.

Ultimi appuntamenti amichevoli

Prima dell’inizio ufficiale della stagione, sono previste altre due amichevoli: il 9 agosto contro il Burnley (ore 16:00), formazione britannica reduce dalla promozione in Premier League, e il 16 agosto contro l’Atromitos, squadra greca con esperienza nelle competizioni europee.