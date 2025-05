Ritiro Lazio, si va verso l’addio ad Auronzo di Cadore: Formello è la prima scelta, tutti i dettagli

In casa Lazio si sta decidendo su quella che sarà la località dei biancocelesti per il ritiro estivo nella fase di pre campionato

Nella serata di ieri la sconfitta della Roma ha portato nuova linfa alla Lazio e a tutto l’ambiente biancoceleste, che continua a credere in un posto in Champions. Nel frattempo però, in società si stanno già delineando i piani per il futuro e in queste ore si pensa a quella che potrebbe essere la località per il ritiro estivo.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbero esserci dei cambiamenti, perchè la Lazio potrebbe dire addio ad Auronzo di Cadore dopo ben 17 anni. Al momento quindi, la scelta sembra ricadere su Formello e sarebbe la prima volta nell’era Lotito.