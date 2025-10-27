 Rinnovo Basic, il giocatore: «Queste cose le lascio perdere»
Rinnovo Basic, il centrocampista chiarisce: «Queste cose le lascio perdere. Sono felice, la squadra ha saputo soffrire. Non è stato facile, credo in questa cosa»

Basic

Rinnovo Basic, il centrocampista chiarisce la situazione riguardo il suo futuro in biancoceleste ripercorrendo gli ultimi mesi vissuti da fuori rosa

Toma Basic, protagonista nella vittoria della Lazio contro la Juventus, ha parlato con entusiasmo ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, commentando non solo il risultato della squadra, ma anche il suo ritorno al gol dopo essere stato ai margini del progetto inizialmente.

Sul successo contro la Juventus – «Sono felice. La squadra ha saputo soffrire fino all’ultimo minuto, e non solo questa partita, anche le altre. Ecco perché abbiamo vinto. Dobbiamo continuare in questo modo per avere maggior fiducia. Questa è la strada giusta».

Da fuori rosa a marcatore – «Non è stato facile, però credevo nel mio lavoro. In ogni allenamento ho dato il massimo. Ero concentrato e credevo che sarebbe potuto accadere qualcosa di questo tipo. Sono felice ora, voglio continuare».

Le parole di Sarri – «Sì, l’ho sentito. Con i compagni iniziano gli scherzi. ‘Incedibile, incedibile’ (ride, ndr). Sono contento, devo sfruttare questo momento. Ascoltare queste parole è bello ma non finisce qui».

Sul rinnovo – «Queste cose le lascio perdere, non ci voglio pensare ora. La prossima partita è fondamentale per noi. Quel che succederà con me, in questo momento, non interessa».

