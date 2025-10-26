Connect with us

Pagelle Lazio Juventus, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Lazio Juventus, Tudor nel post partita: «La responsabilità è di tutti, non solo mia. Il mio futuro non è la cosa più importante in questo momento»

Lazio Juventus 1-0: decide Basic nel primo tempo

Lazio Juventus, la Curva Nord contro Lotito: lo striscione prima della partita e il messaggio chiaro rivolto al presidente biancoceleste

Isaksen Lazio, il danese la spina nel fianco della Juventus: Tudor costretto ad una mossa a sorpresa per contenerlo

Pagelle Lazio Juventus: ecco i TOP e FLOP del match dell’ottava giornata di Serie A 2025/2026 andato in scena all’Olimpico alle ore 20:45.

Una Lazio da sogno ha la meglio sulla Juventus. La squadra di Sarri, nonostante l’emergenza in diversi ruoli, gioca una partita perfetta e riesce ad avere la meglio sull’ex Tudor grazie al guizzo di Basic nel primo tempo.

Di seguito i nostri voti ai protagonisti del match.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (55′ Pellegrini Lu. 6), Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6.5, Cataldi 6.5, Basic 8 (68′ Vecino 6.5); Isaksen 7.5 (83′ Pedro s.v.), Dia 6 (82′ Noslin s.v.), Zaccagni 7. 

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Kalulu 6, Gatti 5.5 (86′ Joao Mario s.v.), Kelly 6; Conceiçao 6, Koopmeiners 5 (66′ Thuram 6), Locatelli 5, McKennie 6 (78′ Openda 5), Cambiaso 4.5 (46′ Yildiz 5); Vlahovic 5, David 4.5 (66′ Kostic 5.5).

IL LIVE DI LAZIO-JUVENTUS

