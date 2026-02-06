Rinnovo Basic, quale potrà essere il futuro del centrocampista biancoceleste?

Rinnovo Basic, le parole del ds biancoceleste circa la questione scottante legata al contratto del giocatore croato

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in conferenza stampa riguardo alla situazione di Basic e al possibile rinnovo del suo contratto. Il centrocampista sta ancora prendendo del tempo per riflettere sulla proposta ricevuta.

Rinnovo Basic, le dichiarazioni del ds Fabiani

Fabiani ha spiegato che lui e Marusic sono stati convocati e gli è stata fatta una proposta. Marusic ha già accettato, mentre Basic ha preferito prendersi qualche giorno per valutare con calma le condizioni del contratto. Ecco infatti le parole del direttore sportivo:

«Lui e Marusic li ho convocati e gli ho fatto una proposta, il secondo ha accettato. Basic si è preso dei giorni per valutare le condizioni contrattuali. Non rappresenta un problema per me, quando sarà il momento vedremo se rinnoverà o meno con la Lazio. Sta giocando con continuità e nessuno gli sta facendo del male».

Rinnovo Basic, il futuro del giocatore

Il rinnovo del contratto di Basic sembra essere una questione non urgente al momento. Fabiani ha confermato che il giocatore ha spazio in squadra e che la decisione sul rinnovo verrà presa al momento giusto, senza forzature.

